VIDEO | Avellino: via ai lavori di restyling del "Partenio-Lombardi" Si comincia dal sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari

Via ai lavori di restyling allo stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino, di adeguamento ai parametri della Serie B. Dal sintetico, con la sostituzione e il rifacimento, inizia il percorso che porterà alla definizione delle opere edili, della sala var, dei nuovi tornelli e dell'impianto di illuminazione delle torri faro. Cantiere aperto in mattinata e da chiudere entro la seconda decade di luglio con l'obiettivo di ottenere l'omologazione per il torneo cadetto nei primi giorni di agosto. Nello scorso weekend il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha rinnovato la fiducia e la serenità sui lavori. "La prima partita di campionato si farà nello stadio Partenio": ha affermato. "Ci siamo. Stamattina sono partiti i lavori per dotare lo stadio Partenio Lombardi di un nuovo manto erboso. - ha sottolineato Nargi in una nota sui canali ufficiali social - Un intervento di sostituzione del precedente tappeto verde con uno più performante e idoneo ad ospitare le gare dell’Avellino per il prossimo campionato di Serie B. L’intervento proseguirà per tutto il mese di giugno e vedrà al lavoro gli operai specializzati della Delfino Sport di Teramo".

Altri giorni per la campagna di fidelizzazione

Nel frattempo prosegue la campagna di fidelizzazione "Branco". Biglietteria dello stadio "Partenio-Lombardi" aperta oggi, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 19. "Sarà sempre attiva la possibilità di sottoscrivere la tessera Branco online. - si legge nella nota del club irpino - La biglietteria resterà chiusa di sabato e di domenica. Gli orari del periodo successivo verranno comunicati in seguito".