Avellino: occhio ai giovani delle big sul mercato Lavoro sottotraccia per il direttore sportivo Aiello verso la sessione estiva

Ci sono due profili pronti all'ingresso nella rosa dell'Avellino. Alessandro Milani dovrebbe salutare la Lazio a titolo temporaneo per vivere la Serie B con i lupi, ma c'è la prospettiva di una formula diversa dal prestito secco. Manu Gyabuaa sarà ceduto a titolo definitivo dall'Atalanta dopo l'avventura con la squadra partecipante alla Serie C e vivrà una nuova esperienza in carriera all'ombra del Partenio. In entrata c'è l'intesa con Lorenco Simic, difensore croato classe '96, rientrato al Maccabi Haifa dopo l'anno in prestito vissuto al Bari. Tante piste, come quella che porta a Diego Demme, anche se sul centrocampista tedesco ci sono sirene spagnole e della Liga, ma nel frattempo lo sguardo del direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, resta attento sugli under delle big.

La prospettiva verso la sessione estiva

Il ds biancoverde ha seguito dal vivo la fase finale del campionato Primavera 1 e tra i protagonisti c'era Borna Knezovic del Sassuolo. Il croato, classe 2005, è pronto all'esperienza con una prima squadra dopo essere stato leader della formazione under dei neroverdi con 18 reti e 8 assist tra stagione regolare e playoff Scudetto nell'ultima stagione. Proseguono i lavori al “Partenio-Lombardi” ed è stata superata quota 7mila per le tessere di fidelizzazione, d'apertura verso la campagna abbonamenti.