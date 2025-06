Avellino: insidia su un profilo immaginato in mediana La dirigenza biancoverde accelera verso la sessione estiva di calciomercato

Manu Gyabuaa e Alessandro Milani saranno i primi colpi in entrata per l'Avellino nella sessione estiva 2025. Tutto definito con l'Atalanta e la Lazio per il centrocampista e l'esterno sinistro. Diego Demme resta nei radar biancoverdi, ma c'è l'insidia rappresentata dalla Liga e precisamente dal Getafe per il tedesco, reduce dalla stagione con l'Hertha Berlino in Zweite Bundesliga. Demme è, quindi, diviso tra l'opportunità di vivere una nuova esperienza in una massima serie, in questo caso iberica, o tornare in Campania dopo i quattro anni a Napoli con la conquista della Coppa Italia 2020 e dello Scudetto 2023. In difesa Lorenco Simic è in pole tra i nomi immaginati dall'Avellino con l'intesa di massima raggiunta con il croato. Manca ancora quella con il Maccabi Haifa. Nel frattempo, ha preso forma il tabellone di Coppa Italia e nel turno preliminare è confermata la sfida tra l'Avellino e l'Audace Cerignola.