Avellino: Gori e D'Angelo a Rivisondoli. Sprint per Roberto Insigne È la vigilia del test con il Napoli Primavera per i biancoverdi

Doppia seduta alla vigilia del secondo test nel ritiro di Rivisondoli. Domani (ore 17.30) l'Avellino affronterà il Napoli Primavera. Nelle scorse ore prime parole da calciatore biancoverde per Alessandro Milani, che spicca tra gli under della nuova rosa irpina. A Rivisondoli in gruppo ci sono Sonny D'Angelo e Gabriele Gori. Il centrocampista siciliano, reduce dall'anno in prestito al Campobasso, ha chiesto al club e a Raffaele Biancolino di potersi allenare in attesa di una nuova destinazione. Anche Gori resta in uscita: nelle scorse settimane il fiorentino ha rifiutato l'offerta del Cluj.

Il partenopeo pronto al ritorno dopo dieci anni

Fronte mercato per Roberto Insigne c'è l'ulteriore accelerazione nei contatti e nelle idee. Già in Irpinia nella stagione 2015/2016, l'attaccante partenopeo è pronto al ritorno in biancoverde. Anche Gennaro Tutino resta forte nei radar dei lupi. L'Avellino ha ufficializzato l'ingresso di Mariano Armonia nell'organigramma: sarà il responsabile dell'area scouting. Il dirigente partenopeo, classe '85, è reduce dai 7 anni vissuti con lo stesso ruolo al Pisa.