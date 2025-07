Avellino: le novità dal Partenio-Lombardi, ulteriore sprint negli abbonamenti Lupi da mattinata libera e allenamento nel pomeriggio a Rivisondoli

In casa Avellino è ripartita la campagna abbonamenti con vendita libera e, dopo la quota 6838 toccata nella prima fase, in pochi minuti sono terminate le tessere relative ai settori della Tribuna Terminio e della Curva Sud. Al "Partenio-Lombardi", nello scorso weekend, sono arrivati i blocchi del nuovo sintetico e si attende la definitiva messa in posa per firmare l'ulteriore step nel restyling dell'impianto sportivo in chiave Serie B. Si cerca l'accelerazione per chiudere il cantiere entro la fine del mese, passaggio utile per restare nel cronoprogramma definito.

In entrata Roberto Insigne e Marchisano

Dal campo, mattinata libera e unica seduta nel pomeriggio per l'Avellino, reduce dal 2-0 nell'amichevole con il Napoli Primavera. L'autogol di Colella per la formazione under azzurra nella prima frazione di gioco, Favilli in avvio di ripresa: in archivio il secondo test nel ritiro di Rivisondoli con alcuni stop tra i lupi. Nella conferenza post-amichevole Biancolino si è espresso sui diversi infortuni, ma nello staff biancoverde non ci sono particolari preoccupazioni. Semplice gestione per Simic e Milani, un fastidio al polpaccio ha bloccato Rigione nel corso del secondo tempo con il Napoli Primavera, mentre il tecnico non ha nascosto l'invito diretto a Cagnano. Nei giorni scorsi il fastidio alla rotula del ginocchio sinistro ha determinato lavoro differenziato e terapie al terzino lombardo, ma Biancolino ha chiesto lo sprint per il ritorno in gruppo. Patierno ha, invece, avviato il lavoro specifico nella Capitale. Fronte mercato, sono pronti all'ingresso Roberto Insigne con acquisto a titolo definitivo dal Palermo (per il partenopeo è pronto un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione) e resta calda la pista che porta a Marchisano, terzino destro di proprietà del Napoli, reduce dall'anno in prestito alla Cavese.