Avellino: Missori in entrata, un terzino in uscita. E c'è lo sprint per la punta L'evoluzione della rosa biancoverde con tutti i dettagli della sessione estiva

Sprint sulla fascia destra per l'Avellino. Il club biancoverde ha definito l'accordo con Filippo Missori. Il terzino destro, classe 2004, si trasferirà in Irpinia con la formula del prestito dal Sassuolo. Dopo Luca D'Andrea e Justin Kumi la società biancoverde ha chiuso un'altra operazione con il club emiliano. Essendo under, l'ingresso di Missori non altera il contesto over della lista, almeno per ora. Con i due mesi di stop per Andrea Favilli, che ha deciso di rinunciare a due mensilità, e con i dubbi sulla condizione fisica di Cosimo Patierno, l'Avellino è a caccia di una punta da inserire nel reparto avanzato con le idee Alessandro Gabrielloni del Como e Manuel De Luca della Cremonese. Nelle ultime ore è spuntato anche l'interesse per Mattia Valoti. Nel frattempo il club irpino è chiamato alle cessioni nel rush finale. Alle uscite, già immaginate, di Campanile, Cancellieri, D'Angelo, Frascatore, Gori, Marson, Redan, Rocca e Toscano (diretto alla Casertana), con l'arrivo di Missori si aggiunge quella di Gianmarco Todisco. Sull'ex Sorrento c'è l'Audace Cerignola.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza i calciatori in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino), Fontanarosa (2028)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Rocca (2026), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (in prestito con diritto di opzione al Catania)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana, Mulè al Guidonia Montecelio

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto, Toscano (2027) dal Trapani

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)