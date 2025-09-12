Avellino-Monza: le probabili formazioni, lupi tra scelte obbligate e novità Alle 20.30 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la terza giornata del campionato di Serie B

Perso Tutino per due mesi (martedì la nuova operazione di pulizia alla caviglia sinistra) e senza Rigione, Pane, Patierno, D'Andrea, Favilli e lo squalificato Cagnano, l'Avellino vola verso il match con il Monza tra novità e scelte obbligate. I lupi ritrovano il "Partenio-Lombardi" con la spinta di oltre undicimila spettatori per il primo match casalingo della stagione, con diverse assenze, ma con un undici titolare che può ripartire dalla prestazione di Modena prima della pausa Nazionali. Con Iannarilli in porta ci sarà la conferma dei centrali, della coppia Simic-Manzi, con il possibile esordio di Missori a destra e il passaggio di Cancellotti a sinistra. A centrocampo Palmiero appare pronto al rientro dal primo minuto dopo il ritorno tra i convocati nelle scorse ore. La mediana sarà completata da Sounas e Besaggio. Insigne sarà il trequartista con il debutto di Biasci in tandem con Lescano. Il Monza risponderà con un gruppo che ha confermato diversi profili top reduci da diverse avventure in A con l'ex Izzo nella linea difensiva. Spiccano Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi, Colpani, Caprari, Petagna, Keita e Mota. Per la gara di questa sera l'US Avellino ha consigliato, tramite nota social, agli spettatori di recarsi allo stadio con largo anticipo.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Simic, Manzi, Cancellotti; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Lescano, Biasci. All. Biancolino. A disp. Daffara, Marchisano, Enrici, Fontanarosa, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Russo, Crespi, Panico