Carrarese-Avellino 3-4: tabellino e voti dei lupi, Russo ancora decisivo

Dall'equilibrio con il Monza al successo clamoroso a Carrara: finale di 4-3 allo Stadio dei Marmi con la seconda vittoria consecutiva per l'Avellino. Russo risulta di nuovo decisivo con il gol in avvio di ripresa per il sorpasso, poi arriva l'allungo con Besaggio. Nel primo tempo Enrici complica i piani con la doppia ammonizione che costringe gli irpini all'inferiorità numerica.
Il tabellino
Serie B
Quarta Giornata
Carrarese - Avellino 3-4
Marcatori: 16' pt Abiuso (C), 18' pt Crespi (A), 25' pt rig. Cicconi (C), 38' pt aut. Ruggeri (C), 11' st Russo (A), 23' st Besaggio (A), 37' st Schiavi (C)
Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Salamon (12' st Zanon), Ruggeri; Bouah (27' st Torregrossa), Zuelli, Hasa (12' st Schiavi), Cicconi; Bozhanaj (1' st Arena), Sekulov (24' st Finotto); Abiuso. All. Calabro. A disp. Fiorillo, Oliana, Calabrese, Parlanti, Accornero, Rubino, Distefano
Avellino (3-4-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 6, Simic 5 (39' pt Fontanarosa 6,5), Enrici 4; Missori 6 (18' st Manzi 6,5), Palmiero 6,5, Sounas 7,5, Cagnano 6; Insigne 5 (39' pt Besaggio 7); Biasci 5 (1' st Russo 8), Crespi 8 (27' st Lescano 5,5). All. Biancolino 7,5. A disp. Daffara, Pane, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Panico
Arbitro: Mucera
Ammoniti: Simic (A), Bozhanaj (C), Fontanarosa (A)
Espulso: Enrici (A)
Recupero: 4' pt, 6' st
Assistenti: Imperiale e Pistarelli
Quarto ufficiale: Fourneau
VAR e AVAR: Volpi e Cosso