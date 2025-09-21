Carrarese-Avellino 3-4: tabellino e voti dei lupi, Russo ancora decisivo Match dalle mille emozioni, tanti errori, ma anche tanto carattere con qualità per i lupi

Dall'equilibrio con il Monza al successo clamoroso a Carrara: finale di 4-3 allo Stadio dei Marmi con la seconda vittoria consecutiva per l'Avellino. Russo risulta di nuovo decisivo con il gol in avvio di ripresa per il sorpasso, poi arriva l'allungo con Besaggio. Nel primo tempo Enrici complica i piani con la doppia ammonizione che costringe gli irpini all'inferiorità numerica.

Il tabellino

Serie B

Quarta Giornata

Carrarese - Avellino 3-4

Marcatori: 16' pt Abiuso (C), 18' pt Crespi (A), 25' pt rig. Cicconi (C), 38' pt aut. Ruggeri (C), 11' st Russo (A), 23' st Besaggio (A), 37' st Schiavi (C)

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Salamon (12' st Zanon), Ruggeri; Bouah (27' st Torregrossa), Zuelli, Hasa (12' st Schiavi), Cicconi; Bozhanaj (1' st Arena), Sekulov (24' st Finotto); Abiuso. All. Calabro. A disp. Fiorillo, Oliana, Calabrese, Parlanti, Accornero, Rubino, Distefano

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 6, Simic 5 (39' pt Fontanarosa 6,5), Enrici 4; Missori 6 (18' st Manzi 6,5), Palmiero 6,5, Sounas 7,5, Cagnano 6; Insigne 5 (39' pt Besaggio 7); Biasci 5 (1' st Russo 8), Crespi 8 (27' st Lescano 5,5). All. Biancolino 7,5. A disp. Daffara, Pane, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Panico

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Simic (A), Bozhanaj (C), Fontanarosa (A)

Espulso: Enrici (A)

Recupero: 4' pt, 6' st

Assistenti: Imperiale e Pistarelli

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR e AVAR: Volpi e Cosso