Carrarese-Avellino 3-4, Biancolino: "Ancora una volta ha vinto il gruppo" "Gli errori possono essere superati dalla squadra e questo conta nello sviluppo stagionale"

"L'approccio non è stato dei migliori, in particolar modo dal punto di vista mentale. C'è stato ubito il giallo per Simic, poi la doppia ammonizione di Enrici, ma la squadra ha confermato la crescita per tanti aspetti. Ha mentalità ed è fondamentale". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Carrarese-Avellino 3-4: "Le scelte iniziali? Scelgo in base a ciò che vedo in settimana con il 3-4-1-2. La lentezza e il ritmo basso ci ha portato a soffrire. Qualche singolo ha fatto fatica, ma tocca parlare del gruppo, che ha vinto ancora una volta. Ha vinto la squadra. Enrici ha rimediato il secondo giallo anche per la mancata gestione di tutto il gruppo nella situazione. I ragazzi devono essere liberi di sbagliare".

"Tutti a disposizione e pronti a dare il massimo"

"Russo? Raffaele è fondamentale, me lo porterei ovunque. È generoso, dà l'anima, quando entra fa la differenza. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Oggi abbiamo compreso ulteriormente cosa comporta commettere un errore. Appena sbagli ti colpiscono in questa categoria, ma ho a disposizione un gruppo che mi dà tanto, che segue il lavoro che stiamo sviluppando in settimana. Bisogna dare continuità, ma è bello sottolineare l'ingresso di calciatori come Manzi e Fontanarosa, sempre pronti a gara in corso e in ogni condizione. Dobbiamo lavorare sugli errori commessi anche dopo una vittoria bella come quella di oggi".

Crespi: "Eravamo convinti di potercela fare"

"Ci siamo detti che potevamo farcela. - ha aggiunto Valerio Crespi, autore del primo gol biancoverde, l'1-1 nello sviluppo clamoroso del match - È stato emozionante firmare questa ripresa, nel primo tempo non era andata come volevamo. Abbiamo giocato in un campo difficile, siamo contenti. Farò sempre battaglia in campo per ottenere ciò che occorre per la squadra. Il gol? Oggi ci credevano innanzitutto i miei compagni. Russo mi ha detto che avrei fatto gol oggi e così è stato".

Besaggio: "Compatti nell'affrontare le difficoltà"

"Siamo stati bravi, in inferiorità numerica siamo stati capaci di rileggere la situazione. - ha affermato Michele Besaggio, a segno per il quarto gol dei lupi, il 4-2 - Siamo venuti fuori da una fase che poteva essere davvero difficile nel match vincendo in un campo complicato. Il mister ci ha chiesto di essere compatti per la ripresa con la forza di darci una mano uno con l'altro. Il mio ruolo? Non ho problemi a coprire i vari ruoli della mediana, sono una mezzala, ma anche in una mediana a 2 ci sono tranquillamente".