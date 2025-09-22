Ecco come riparte l'Avellino dopo Carrara: risultati e classifica Sabato (ore 15) la sfida casalinga contro la Virtus Entella: il programma degli allenamenti

Quota 7 dopo 4 turni di campionato con la seconda vittoria consecutiva conquistata ieri a Carrara con un rocambolesco 4-3 sugli apuani: l'Avellino ha centrato la continuità con una evoluzione inaspettata, con una gara aperta dalla rete di Abiuso per un vantaggio dei padroni di casa cancellato in pochi istanti da Crespi e proseguita con il rigore trasformato da Cicconi e con il rosso rimediato per doppia ammonizione da Enrici. L'espulsione del piemontese poteva risultare come il momento clou, ma l'Avellino non è uscito condizionato dall'episodio e in inferiorità numerica ha sorpreso l'avversario. Nel momento più difficile l'autogol di Ruggeri ha rilanciato i lupi che, però, per mentalità si sono costruiti un finale di primo tempo di compattezza aggiungendo qualità nella ripresa. Dalle scelte per la formazione titolare, che non avevano garantito vantaggi, alle decisioni in corso d'opera che hanno generato frutti importantissimi: Biancolino ha puntato su Russo per il secondo tempo e l'attaccante ha prima sprecato una chance per poi costruire con Crespi il gol del sorpasso. Subito dopo, nonostante l'inferiorità numerica, l'Avellino ha saputo colpire in contropiede con una transizione finalizzata da Besaggio. Nel finale l'inevitabile sofferenza per l'uomo in meno con il gol di Schiavi, ma ecco una vittoria voluta, di sofferenza e da gruppo, come ha sottolineato Biancolino nel post-gara. Clicca qui per i risultati del quarto turno e la classifica. Sabato (ore 15) sarà sfida casalinga contro la Virtus Entella per gli irpini.

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 17: porte aperte - Tribuna Montevergine

Martedì ore 10.30: porte chiuse

Mercoledì ore 10.30: porte chiuse

Giovedì ore 10.30: porte chiuse

Venerdì: da definire