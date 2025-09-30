Padova-Avellino, Biancolino: "Questa squadra non molla mai" Le parole del tecnico biancoverde: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, avremmo potuto vincere"

Ecco il commento di Raffaele Biancolino al termine del match pareggiato dall'Avellino contro il Padova: "La squadra ha cercato di vincerla fino alla fine, peccato perché avremmo potuto portarla a casa, ma per come è iniziata guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ho inserito Russo perché ho visto che si continuava a prendere campo, ho tentato questa carta per spingere ancora di più. Le occasioni non sono mancate, è un pareggio che ce lo prendiamo e torniamo a casa un po' rammaricati. I gol subiti? Siamo stati un po' distratti e distaccati dall'uomo, sul calcio d'angolo non possiamo permetterci di lasciare un avversario da solo. I ragazzi, comunque, sono stati bravi a recuperare e gli faccio i complimenti. Non guardo la classifica, dobbiamo fare più punti possibili. Dobbiamo stare con i piedi per terra, è tutto presto per fare dei pensieri strani. Occorre lavorare perché, come accaduto oggi, appena ci distraiamo subiamo gol. I ragazzi sono consapevoli della difficoltà della categoria. La Serie B è molto difficile e la squadra la sta affrontando nel modo giusto. E' un gruppo che ha carattere e che non molla mai".