Padova-Avellino, Biancolino: "Questa squadra non molla mai"

Le parole del tecnico biancoverde: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, avremmo potuto vincere"

Avellino.  

Ecco il commento di Raffaele Biancolino al termine del match pareggiato dall'Avellino contro il Padova"La squadra ha cercato di vincerla fino alla fine, peccato perché avremmo potuto portarla a casa, ma per come è iniziata guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ho inserito Russo perché ho visto che si continuava a prendere campo, ho tentato questa carta per spingere ancora di più. Le occasioni non sono mancate, è un pareggio che ce lo prendiamo e torniamo a casa un po' rammaricati. I gol subiti? Siamo stati un po' distratti e distaccati dall'uomo, sul calcio d'angolo non possiamo permetterci di lasciare un avversario da solo. I ragazzi, comunque, sono stati bravi a recuperare e gli faccio i complimenti. Non guardo la classifica, dobbiamo fare più punti possibili. Dobbiamo stare con i piedi per terra, è tutto presto per fare dei pensieri strani. Occorre lavorare perché, come accaduto oggi, appena ci distraiamo subiamo gol. I ragazzi sono consapevoli della difficoltà della categoria. La Serie B è molto difficile e la squadra la sta affrontando nel modo giusto. E' un gruppo che ha carattere e che non molla mai". 

