Ecco come l'Avellino vivrà la seconda pausa Nazionali Sosta per il campionato, non per i lupi: il programma fino a sabato

Dodici punti e quarto posto con il Venezia alla seconda pausa Nazionali. L'Avellino sta vivendo alcune ore di riposo, con la ripresa fissata per domani, dopo il sesto risultato consecutivo, il pari a reti bianche con il Mantova. La classifica inizia a prendere forma con il Modena in vetta e il Palermo subito dietro, gap di 4 punti tra le zone playoff e playout, Avellino in controllo e in equilibrio con i rimpianti per le occasioni nel finale, ma anche con la consapevolezza di un primo tempo complicato contro i virgiliani. Ripartenza con due sedute a porte aperte in Tribuna Montevergine domani alle 17 e mercoledì alle 10.30. Anche la terza seduta settimanale, in programma giovedì mattina alle 10.30, potrebbe essere vissuta dai lupi con tifosi e stampa, ma il tutto sarà deciso nelle prossime ore.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 17 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 10.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 10.30

Venerdì ore 10.30 (porte chiuse)

Sabato ore 10.30 (porte chiuse)