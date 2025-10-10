Avellino: il test è del Napoli (3-0). Tutino lancia segnali social L'attaccante punta allo sprint individuale per la prima convocazione

Test contro il Napoli a Castel Volturno per l'Avellino. Risultato di 3-0 per gli azzurri dopo un primo tempo chiuso a reti bianche. Nella ripresa le reti di Beukema, del giovane Vergara e di Lang per la squadra di Conte. Dai social, intanto, spunta l'ulteriore segnale da parte di Gennaro Tutino. Scarpette indossate nello spogliatoio del "Partenio-Lombardi": carica nello sprint individuale con l'obiettivo dell'attaccante partenopeo di essere a disposizione quanto prima dello staff tecnico per le gare ufficiali. Il ds Aiello ha sottolineato l'obiettivo. Si punta alla convocazione già per la sfida del "Menti" contro la Juve Stabia, in programma sabato 18 alle 17.15. Tutino non è mai entrato nell'elenco dei calciatori a disposizione di Biancolino per i match di campionato. Dopo il gol nel test contro l'Heraclea il 17 agosto scorso, verso l'esordio in B a Frosinone, Tutino ha accusato nuovi fastidi alla caviglia che hanno portato alla decisione di un nuovo intervento. Ora l'accelerazione nella pausa Nazionali per entrare davvero nel gruppo irpino e garantire nuove risorse, da leader della categoria, all'Avellino.