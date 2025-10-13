Avellino: due sedute a porte aperte verso la sfida con la Juve Stabia Così ripartiranno i lupi nella preparazione del match valido per l'ottava giornata

Riparte l'Avellino verso il derby contro la Juve Stabia al "Menti". Due allenamenti a porte aperte, con tifosi e stampa in Tribuna Montevergine, alle 17 e domattina alle 10.30, poi sedute lontane da occhi indiscreti mercoledì, giovedì e venerdì, giorno della rifinitura. Nella sfida di Castellammare Biancolino potrà contare sicuramente su Sounas, rientrato già nell'elenco dei convocati per la sfida con il Mantova, ma vissuta solo in panchina. Lo staff tecnico spera di poter inserire Rigione e Tutino nella lista dei calciatori a disposizione per il derby, ma tutto passerà per la ripresa della preparazione e per lo sviluppo settimanale. Nell'ambiente irpino c'è l'attesa per la decisione sulla trasferta che sarà presa dagli organi competenti dopo il rinvio al Comitato d'Analisi sulle Manifestazioni Sportive. Nel frattempo, sarà vendita libera dei mini-abbonamenti per le ultime 6 gare casalinghe del girone d'andata: Avellino-Spezia (25/10/2025 ore 15.00), Avellino-Reggiana (01/11/2025 ore 12.30), Avellino-Empoli (22/11/2025 ore 15), Avellino-Venezia (8/12/2025 ore 15), Avellino-Palermo (20/12/2025 ore 17.15), Avellino-Sampdoria (data e orario da definire). Nella prelazione sono state sottoscritte 96 mini-tessere.

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 17 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Martedì ore 10.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 10 (porte chiuse)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 16 (porte chiuse)