Avellino: ecco il programma allenamenti verso la sfida con lo Spezia Ripartenza dopo il ko di Castellammare per i biancoverdi

Sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" l'Avellino ospiterà lo Spezia. Liguri ultimi, mai vincenti nell'avvio stagionale e da ribaltone in panchina con l'esonero per D'Angelo. I lupi si alleneranno con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari aperto a tifosi e stampa nel pomeriggio (ore 17) e domattina (ore 10.30). Da mercoledì lavoro lontano da occhi indiscreti per l'Avellino con sedute a porte chiuse. Resta da definire il programma relativo alla rifinitura.

Le sedute al "Partenio-Lombardi"

Lunedì ore 17 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Martedì ore 10.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 10.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì (da definire)