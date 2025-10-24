Terremoto in Irpinia, controlli in città: rifinitura per l'Avellino Lupi regolarmente in campo per l'ultimo allenamento verso la sfida con lo Spezia

È la vigilia di Avellino-Spezia, in programma domani (ore 15) allo stadio "Partenio-Lombardi" e nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, a partire dalle 17, i biancoverdi svilupperanno la rifinitura verso la nona gara di campionato. Primo pomeriggio di spavento in città e in provincia per la scossa di terremoto (magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella e con profondità di 16 km) avvertita dalla popolazione irpina anche ai piani bassi degli edifici. La Protezione Civile ha avviato le opportune verifiche sul territorio e fortunatamente non si registrano danni o segnalazioni particolari dai cittadini. Controlli da parte degli enti preposti anche alle strutture sportive. L'US Avellino sosterrà la rifinitura regolarmente al "Partenio-Lombardi": riprova di un percorso naturale e classico verso l'appuntamento casalingo, in programma domani pomeriggio. Nel weekend il PalaDelMauro non ospiterà match di basket e calcio a 5. Come da calendario, impegni in trasferta per Avellino Basket e Scandone Avellino, match a Catania, per inversione di campo già definita nei giorni scorsi, per la Sandro Abate.