Avellino, Milani con il Venezuela: amichevoli contro Australia e Canada Dopo la gara con il Cesena l'esterno sinistro raggiungerà la Vinotinto

Alessandro Milani è stato convocato dalla Nazionale Venezuelana anche per gli impegni di novembre. Amichevoli contro l'Australia a Houston e il Canada a Fort Lauderdale per la Vinotinto che sarà diretta da Fernando Aristeguieta, dt ad interim. Continuità in nazionale, quindi, per l'esterno sinistro dell'Avellino che ad ottobre è stato impiegato per tutto il test contro l'Argentina all'Hard Rock Stadium di Miami.

I convocati

Portieri: Contreras (Barcelona, ECU), Farinez (Aguilas Doradas, COL), M. Silva (UCV, VEN), Varela (La Guaira, VEN)

Difensori: Aramburu (Real Sociedad, ESP), R. Hernandez (Atlanta United, USA), Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL), Ferraresi (San Paolo, BRA), Quintero (Sparta Rotterdam, NED), Vivas (La Equidad, COL), Azuaje (Pumas, MEX), Palacios (Genk, BEL), Osorio (La Guaira, VEN), Milani (Avellino, ITA), Balbo (Fiorentina, ITA)

Centrocampisti: Yriarte (Slask Wroclaw, POL), Bueno (Philadelphia Union, USA), D. Pereira (Austin FC, USA), Caraballo (Monagas SC, VEN), Faya (La Guaira, VEN), Segovia (Inter Miami, USA), Casseres (Tolosa, FRA), Savarino (Botafogo, BRA), Anor (Volos, GRE), J. Chavez (Caracas, VEN), D. Martinez (Los Angeles FC, USA), G. Mendoza (Kryvbas Kryvyi, UKR), Echenique (Cincinnati, USA), Lacava (Ulsan, KOR), Carmona (New York Red Bulls, USA), Lamadrid (La Guaira, VEN)

Attaccanti: Kelsy (Portland Timbers, USA), J. Ramirez (Nacional Madeira, POR), Marques (Estoril Praia, POR), Bolivar (La Equidad, COL)