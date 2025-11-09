Cesena-Avellino: le probabili formazioni, equilibrio e continuità Alle 15 la sfida all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi per la dodicesima giornata di campionato

La ricerca dell'equilibrio passa per la continuità con modifiche minime nel 4-3-1-2, ma anche nel 4-3-2-1 come visto contro la Reggiana, per l'Avellino che alle 15 affronterà il Cesena all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi con la spinta di duemila tifosi biancoverdi nel settore ospiti. In porta ci sarà Daffara con Marson in panchina. Iannarilli non è tra i convocati a causa della cervicobrachialgia certificata dagli esami strumentali effettuati nelle scorse ore dopo i fastidi accusata alla spalla destra. Out anche Armellino per un problema al tendine d'Achille sinistro. Al centro della difesa Fontanarosa è in vantaggio su Rigione ed Enrici per far coppia con Simic. Sulla fascia sinistra ci sarà il ritorno di Cagnano con Missori sull'altra corsia. A centrocampo Palmiero sarà il regista con Palumbo e Besaggio decisivi tra gol e assist nel 4-3 sulla Reggiana e pronti per la maglia da titolare con Sounas jolly dalla panchina al pari di Tutino in attacco. Il partenopeo dovrebbe scendere in campo dal primo minuto dopo l'ultima pausa Nazionali del 2025. Insigne sarà il trequartista con Biasci e Crespi punte. Ritorno tra i convocati per Patierno. Il Cesena dovrebbe rispondere con il 3-5-2: in attacco il duo Diao-Shpendi con l'ex Adamo esterno sinistro.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Fontanarosa, Cagnano; Palumbo, Palmiero, Besaggio; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Marson, Rigione, Cancellotti, Enrici, Milani, Gyabuaa, Kumi, Sounas, Tutino, Patierno, Russo, Lescano