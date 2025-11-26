Avellino, laurea per Cagnano: foto con Manzi, Rigione e Lescano Traguardo festeggiato dal terzino biancoverde con i compagni di squadra

Andrea Cagnano si è laureato all'Università San Raffaele di Roma e il terzino dell'Avellino ha festeggiato il traguardo con la sua agenzia, la GB1 Football Agency di Graziano Battistini, e con alcuni compagni di squadra. Foto caricata sulle stories della pagina ufficiale di Claudio Manzi e condivisa anche sulla sezione del profilo ufficiale di Facundo Lescano con Cagnano in compagnia del difensore ischitano, dell'attaccante partenopeo e di Michele Rigione. L'Avellino è al lavoro per la trasferta di Bolzano, per la gara contro il Sudtirol, in programma sabato (ore 15) al "Druso" con il settore ospiti già sold-out (625 posti) e con il club irpino che ha indicato la possibilità di biglietti per il settore 4B, adiacente a quello già esaurito. I lupi sono chiamati alla reazione dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva con il risultato di 3-0. Alla vigilia della sfida contro l'Empoli Raffaele Biancolino aveva anticipato l'esclusione di Cagnano, Manzi e Rigione, confermata poi con l'assenza dei tre calciatori nell'elenco dei convocati.