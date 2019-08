Serie D, alle 14 il San Tommaso conoscerà le sue avversarie Conto alla rovescia per la composizione del girone: i grifoni dovrebbero finire nel gruppo I

È conto alla rovescia per la composizione dei gironi di Serie D 2019/2020, inizialmente posticipata in attesa del verdetto del TAR del Lazio sul caso Cerignola. Alle 14, il San Tommaso conoscerà le sue avversarie, nella prima, storica, avventura in LND. I grifoni dovrebbero essere inseriti nel girone I in compagnia di Acireale, Agropoli, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano, FC Messina, Gelbison, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Messina, Palermo, Portici, Roccella e Troina.

Grafica: pagina facebook LND