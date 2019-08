San Tommaso, allenamento congiunto con il Grotta: 2-0 Prosegue la prevendita per lo storico esordio in Serie D, domenica, al Partenio, contro il Savoia

È terminato con un successo per 2-0 l’allenamento congiunto, al "Roca" di Avellino, tra l'A.C.D. San Tommaso e la Polisportiva Grotta. Per i grifoni in rete, nel secondo tempo, il neo-acquisto Varricchio e Buonocore. Domenica, alle 15, lo storico esordio dell'undici avellinese in Serie D: al "Partenio-Lombardi", nella prima giornata del girone I, gli uomini di mister Liquidato sfideranno il Savoia. Attiva, da ieri, la prevendita dei biglietti per assistere al match.