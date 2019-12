San Tommaso, Liquidato in bilico. Ecco chi potrebbe subentrare La società starebbe valutando di esonerare l'allenatore dopo la sconfitta nel derby con il Nola

Reduce dalla sconfitta con il Nola, il San Tommaso starebbe valutando l'esonero del tecnico Stefano Liquidato. Sergio La Cava, con trascorsi, tra le altre, sulle panchine di Pomigliano, Campbasso, Bojano e Isola Liri, sarebbe il pole position per prendere il suo posto. Non più tardi dello scorso lunedì, a Ottopagine.it, il direttore generale dei grifoni, Annino Cucciniello, non aveva nascosto il proprio disappunto per i soli 12 punti raccolti nel girone di andata, che si concluderà domenica prossima con la trasferta sul campo del Corigliano.

Foto: santommasocalcio.it