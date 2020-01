San Tommaso - Palermo, i tifosi rosanero applaudono i grifoni All'andata finì con il "Barbera" in piedi e la sportività ha chiuso anche il match di ritorno

San Tommaso - Palermo, giocata ieri e terminata sul risultato di 1-1, è stata una festa di sport. Oltre alle immagini diffuse dal San Tommaso attraverso la propria pagina facebook ufficiale, sono numerosi i video amatoriali, girati con l'ausilio dei propri smartphone, dai tifosi presenti sugli spalti del "De Cicco" per immortalare il saluto finale che i circa cento tifosi rosanero hanno voluto tributare, come all'andata, ai calciatori del club del capoluogo irpino. Ecco allora, grazie ai nostri lettori, un "reverse angle" del girato dal campo postato dall'ufficio stampa dell'A.C.D. San Tommaso. Scene che fanno bene al cuore e al calcio. Uno spot per il gioco più bello del mondo, che spesso naviga verso derive ben distanti dalla sportività che la piccola relatà irpina e la blasonata società siciliana, con i propri supporter, hanno saputo offrire. Un abbraccio simbolico per rinsaldare un legame di amicizia e rispetto reciproco. Un messaggio da applaudire e a cui fare da cassa di risonanza perché i veri valori del "pallone", quelli aggreganti, sono in piccoli, grandi, gesti come questi.