Avellino - Pistoia 101-71, Esposito: "Mancato l'atteggiamento" VIDEO - "Da campano auguro ad Avellino il meglio non solo per la Coppa Italia"

"Non sono soddisfatto della prestazione per il carattere proposto, non tanto per la prestazione in sé". Così nel post-gara di Avellino-Pistoia 101-71 il coach della The Flexx Pistoia, Vincenzo Esposito: "Venivamo da una settimana complicata, non puoi aspettarti miracoli, ma sicuramente avrei voluto di più sul piano dell'atteggiamento e della determinazione. Non ci avrebbe permesso di vincere, ma certamente di fare una figura migliore. Nelle ultime settimane la squadra ha disputato buoni match, ma questo oggi non è avvenuto: ci sarà una pausa, ora per la Coppa Italia: avremo modo di ricaricarci, ma soprattutto di lavorare per tirare fuori il meglio da questo gruppo".

Su Avellino: "E' una squadra costruita per giocarsi tutto: ora punta alla Coppa Italia, al campionato e alla competizione europea. Da campano non posso che augurare il meglio alla Scandone per l'impegno di Firenze. Più che il livello qualitativo conterà l'aspetto fisico, come Avellino e le altre squadre arriveranno per condizione fisica all'appuntamento. Certamente Avellino ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo".

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Vincenzo Esposito da ottochannel.tv

Redazione Sport