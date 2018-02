Avellino - Pistoia 101-71, Sacripanti: "La gara che volevamo" VIDEO - Il coach biancoverde: "Soddisfatto della prova complessiva del roster"

"E' stata una bella prova per tutti gli aspetti partendo da quello difensivo. Bravi nel controllo del ritmo, con poche palle perse, con buona circolazione di palla". E' il commento di coach Stefano Sacripanti. Il tecnico della Scandone è contento per la prova di squadra offerta contro Pistoia (101-71 il finale): "Abbiamo espresso una buona mentalità e una buona pallacanestro. Non posso che essere soddisfatto della prestazione di tutto il mio roster. Con rotazione ampia e con tutti che dicono la propria, assumendo atteggiamenti positivi e propositivi, tutto diventa molto più facile. Nota di merito per Scrubb: ce ne vorrebbero tanti altri per come sa attendere dalla panchina e poi entrare in partita con massima decisione. Poi sono contento anche per gli ingressi di Salvatore Parlato, capace anche di rifiutare un tiro consentendo la conclusione aperta a Zerini, e per Antonino Sabatino che è entrato e ha segnato".

Redazione Sport