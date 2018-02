Scandone: pausa sì, ma in attesa di segnali Delusione da smaltire in fretta: il primato in A resta e va conservato da qui alla fine

Hamady N'Diaye con il Senegal, Bruno Fitipaldo con l'Uruguay, Thomas Scrubb con il Canada e Ariel Filloy con l'Italia. Sono quattro i giocatori della Sidigas Avellino che saranno impegnati nelle gare della seconda finestra di qualificazione al Mondiale di Cina 2019. Il resto del gruppo vive ore di riposo, anche se come nel caso di Lorenzo D'Ercole, con chiara rappresentazione nel post publicato sul profilo ufficiale Instagram, la delusione non è stata ancora smaltita e per certi versi la pausa può risultare anche come uno stillicidio di flashback. E' innegabile che Firenze abbia riservato una batosta mentale al gruppo che dovrà, invece, ricaricarsi senza parquet e sedute di tiro al PalaDelMauro, ma di testa, lontana da Avellino, chi con la nazionale, chi in riposo, a distanza.

Sarà quindi una pausa da fasi alterne per il roster biancoverde. Il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, vivrà a casa la settimana della sosta per le qualificazioni ai Mondiali prima di fare rientro ad Avellino e ripartire in ottica Serie A (il 4 marzo la trasferta a Desio contro Cantù) e Europe Cup (il 7 marzo l'andata della sfida contro Minsk). Sia il tecnico biancoverde che il direttore sportivo della Sidigas, Nicola Alberani, attendono però segnali dalla stessa proprietà, dal patron Gianandrea De Cesare che, rispetto alle ultime partecipazioni in Final Eight di Coppa Italia, vissute al fianco della Scandone, nonostante gli impegni lavorativi, questa volta ha seguito solo da lontano i 45 minuti della sfida tra Avellino e Cremona, forse in attesa del passaggio del turno per poi raggiungere la sua squadra a Firenze. Rispetto alle precedenti occasioni, non solo di Coppa Italia, ma anche di serie play off o di Supercoppa nel passato, è mancata la visita al roster e allo staff prima della partenza con l'assenza dal PalaDelMauro che risulta palese anche nelle ultime gare casalinghe.

E' attesa quindi per capire l'umore della proprietà dopo l'evidente passaggio a vuoto dal punto di vista tecnico firmato in Toscana, ma dall'altra parte il duo Alberani-Sacripanti punta a definire la tabella di marcia sul percorso da qui alla fine della stagione per una Sidigas che resta comunque prima in classifica a undici giornate dal termine della regular season. Fronte mercato, quindi, tutto fermo al di là dei nomi circolati negli ultimi giorni (da leggere in chiave di proposta delle agenzie) e delle scelte di minutaggio piazzate al MandelaForum e che sembravano segnare delle bocciature nel roster anche se gli attenzionati in uscita restano Bruno Fitipaldo e Dez Wells.

Redazione Sport