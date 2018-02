Scandone, vince anche l'Italia: minuti di gestione per Filloy La dirigenza e lo staff tecnico irpino attendono novità dal Mozambico per N'Diaye

Sedici minuti d'impiego con quattro punti e sei assist firmati in serata: questi i numeri di utilizzo e per fatturato offensivo del play-guardia della Sidigas Avellino, Ariel Filloy, nella vittoria dell'Italia ai danni dei Paesi Bassi nella terza gara di qualificazione ai Mondiali per gli azzurri. Finale di 80-62 per gli uomini del c.t. Meo Sacchetti che domina sin dall'avvio doppiando gli avversari già al 10' (26-13). Il vantaggio rassicurante viene gestito nel modo migliore con il commissario tecnico azzurro che garantisce minuti a tutti i componenti del roster (l'ultima rotazione di serata, Raphael Gaspardo, ha giocato 5 minuti e 32 secondi).

Quattro punti per il giocatore della Sidigas nella serata del PalaVerde di Treviso che presenta Amedeo Della Valle come top-scorer con 22 punti. Gli altri due uomini in doppia cifra tra gli azzurri con Abass e Flaccadori. Ore di riposo, poi il volo e il viaggio destinazione Cluj, sede del secondo appuntamento della finestra di qualificazione: lunedì l'Italbasket sfiderà la Romania. Avellino controllerà a distanza l'ulteriore prova di Filloy e capirà nelle prossime ore anche l'entità dell'infortunio rimediato da Hamady N'Diaye in Senegal - Repubblica Centrafricana.

Italia - Paesi Bassi 80-62

Parziali: 26-13, 19-21, 18-14, 17-14

Italia: Della Valle 22 (2/2, 3/9), Fontecchio 3 (1/1 da tre), Biligha 4 (1/2), L. Vitali 7 (1/2, 1/3), Gaspardo (0/1 da tre), Filloy 4 (2/4, 0/3), Pascolo 4 (2/5, 0/1), Flaccadori 10 (2/3, 2/3), Abass* 13 (2/3, 1/5), M. Vitali (0/1), Burns* 8 (1/4, 1/5), B. Sacchetti 5 (1/4 da tre). All. Sacchetti.

Paesi Bassi: Franke 5 (2/6, 0/2), Williams 3 (1/5, 0/2), De Jong* (0/2, 0/4), Kloof* 10 (3/6, 0/4), Hammink* (0/2), Van der Mars* 8 (3/5), Schaftenaar* 17 (3/5, 3/4), Oudendag 6 (2/4), Bieshaar 1, Voorn 3 (0/3, 1/1), Kok 6 (3/3), Slagter 3 (0/2, 1/2). All. Van Helfteren.

Redazione Sport