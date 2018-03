Avellino-Minsk 70-70, Sacripanti: "Privi di fiducia emotiva" Il coach: "Avevamo forse paura di tirare. Alcuni giocatori non hanno preso tiri aperti e facili"

di Carmine Quaglia

"La partita è finita in parità e quindi si ripartirà da un sostanziale 0-0. A Minsk ci giocheremo tutto". Non il massimo per la Sidigas Avellino che ambiva a ben altra serata al PalaDelMauro. Doveva essere la gara del rilancio per mente e corpo. Ne è uscita, invece, una gara sottotono con i lupi costretti alla rimonta nel finale per evitare di ripartire da un passivo nella gara di ritorno. La Scandone si è ritrovata sotto in doppia cifra per poi risalire dal baratro del -13, firmato dallo Tsmoki-Minsk con Adamovic a 9 minuti e 30 secondi dal termine. Il tocco finale di Fesenko consegna la parità al 40' (clicca qui per rileggere la cronaca del match).

Il coach dei lupi, Stefano Sacripanti, ha sottolineato l'aspetto mentale del gruppo: "Abbiamo disputato una gara priva di fiducia emotiva, prima ancora che tecnica. - ha affermato il tecnico biancoverde - Il tutto per la maggior parte dei 40 minuti. Avevamo forse paura di tirare e alcuni non se la sono sentita prendere tiri aperti e facili. Siamo stati bavi però nel seconco periodo a mantenerci in scia. Nel terzo quarto un cattivo attacco ci ha fatto prendere canestri facili. Minsk ha segnato ben 25 punti. Sotto di 13 abbiamo trovato la forza per risollevarci anche con la zona che ci ha dato energia". Avellino chiude in parità gara 1 dell'ottavo di finale di Europe Cup dopo una striscia di 7 sconfitte in 10 gare: "In questo momento dobbiamo lavorare - ha aggiunto Sacripanti - Dobbiamo lavorare sia dal punto di vista della fiducia, sia per l'aspetto della brillantezza fisica. I due dettagli sono legati".

Il coach dello Tsmoki-Minsk, Aleksander Krutikov, non nasconde il rammarico per il finale di gara: "Abbiamo peccato in concentrazione nei minuti finali. - ha spiegato il tecnico dei bielorussi - La gara era difficile alla vigilia ed è stata così. Abbiamo commesso diversi errori a rimbalzo che costano caro. Il pari firmato qui ci permette però di giocarci tutto a Minsk. Non guardo tanto ad Avellino: la ritengo una formazione completa in tutti i ruoli e nel complesso penso che sia una squadra importante, ma penso guardare alla mia squadra".