Avellino-Brindisi 89-71, Vitucci: Inaccettabile iniziare così VIDEO | Il commento post-gara del coach dell'Happy Casa dopo la sconfitta rimediata con Avellino

di Carmine Quaglia

"Abbiamo iniziato malissimo il match. E' stata una partenza orribile che ha condizionato tutto il match". Ha esordito così in sala stampa il coach dell'Happy Casa Brindisi, ex della sfida, Frank Vitucci per il commento post-gara di Avellino-Brindisi 89-71. La Scandone vince con merito, dall'altra parte la New Basket esce con una prova negativa sin dall'avvio: "Non è accettabile iniziare così un match. - ha spiegato Vitucci - Abbiamo approcciato con esitazione, tanti errori e contro una squadra come Avellino che ha maggior talento e maggior stazza non si può partire con l'handicap, con un divario negativo così ampio. Abbiamo reagito d'impulso più che di squadra. E' la prima gara del mio ciclo in cui la squadra ha sbagliato l'approccio. Spero e credo che sarà solo un incidente di percorso nella nostra stagione".

