Avellino-Brindisi 89-71, Sacripanti: "Tanti spunti positivi" VIDEO | Il commento post-gara del coach biancoverde dopo la vittoria sull'Happy Casa

di Carmine Quaglia

"In avvio ci tengo a precisare che effettivamente, nella sua conferenza, Alberani mi aveva citato per un episodio, ma ora chiudiamola qui. Ripartiamo da questo successo importante per tanti aspetti". La Sidigas Avellino supera l'Happy Casa Brindisi con decisione. Finale di 89-71 e il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, esprime contentezza per i tanti dettagli positivi del match: "Abbiamo ottenuto due punti in momento delicato, difficile. Per noi era importante. Stiamo facendo una fatica davvero grossa nel fare gli allenamenti nella nostra settimana. - ha spiegato il tecnico biancoverde - E l'aver risposto così significa che possiamo riprendere a crescere. Abbiamo inserito tutti e la gara si è prestata anche all'utilizzo di Salvatore Parlato con cui mi sono confrontato parecchio in questi giorni. E' stato prezioso anche per il gruppo. Si è meritato questi minuti per come lavora in settimana. Sono molto contento di Fitipaldo perché anche mercoledì ha fatto molto bene mancando però al tiro da 3. Oggi, senza paura, ha fatto canestro tirando con decisione. Sono contento per lui e voglio spendere due parole per il ritorno dopo due anni di Shane Lawal. E' chiaro che non sia ancora pronto per giocare al massimo: ha ancora molto da recuperare per diversi aspetti. Però intanto ha assaggiato il campo giocando per 14 minuti, con energia, risparmiando minuti a Fesenko e, passo dopo passo, speriamo in una sua crescita fisica, ma anche tecnica nei giochi di squadra".

