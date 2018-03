Minsk-Avellino 72-81, il commento di Sacripanti e Filloy Le parole del coach e del play-guardia dopo il successo ottenuto in Bielorussia

di Carmine Quaglia

Sorrisi per la Sidigas Avellino, ma allo stesso tempo focus immediato sul prossimo futuro, alla gara di campionato (domenica la sfida di Varese) e al quarto di finale contro la Juventus Utena, grazie al pass conquistato nella serata bielorussa con il 72-81 sullo Tsmoki-Minsk: "Siamo molto contenti. Abbiamo vinto e superato un turno su un campo difficile come quello di Minsk. - ha affermato, nel post-gara, il coach della Scandone, Stefano Sacripanti - Lo Tsmoki è una buona squadra che gioca una pallacanestro molto fisica, ma nella seconda parte di gara la nostra zona ci ha dato una grande mano nel contenerli. per quanto riguarda il nostro roster, posso dire con serenità che tutti sono riusciti a dare il proprio contributo, nonostante la stanchezza che un po' si è presentata. Anche normale giocando ogni tre giorni. Qualcuno, nel corso del match, è venuto un po' meno a livello di energia, ma siamo riusciti a rimpiazzarlo grazie all'apporto della panchina. Siamo stati lucidi nei momenti clou. Ogni volta che Minsk provava a rientrare in partita, siamo riusciti a prenderci tiri ben costruiti". "E' stata una partita molto dura. - queste le prime di Ariel Filloy, MVP del match tra Minsk e Avellino con 22 punti e 26 di valutazione - Abbiamo trovato conclusioni importanti per ottenere un successo prezioso. Siamo contenti, ma pensiamo già ai quarti di finale".

Clicca qui per gli highlights di Tsmoki Minsk - Sidigas Avellino 72-81 da ottochannel.tv