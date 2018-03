Non basta il sorpasso al 34', Avellino ko a Varese 82-75 Rich e Wells (22 e 15 punti) i due lupi in doppia cifra nella sconfitta biancoverde a Masnago

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino non trova il terzo successo consecutivo tra Italia ed Europa. La Scandone cade a Masnago contro la Openjobmetis Varese con il risultato di 82-75. Stan Okoye è l'indiscusso MVP del match con 26 punti (3/4 da 2, 6/8 da 3, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 assist per un complessivo 36 di valutazione). I biancoverdi trovano nei soli Jason Rich e Dez Wells (22 e 15 punti) i valori da doppia cifra nel match del PalA2A. Avellino perde la scia di Milano, ora a +4 sui lupi. Dalle 19, in campo la Reyer Venezia, al Taliercio, contro la Red October Cantù. Domenica, la Scandone affronterà l'Emporio Armani nel big match del 23° turno.

Legabasket Serie A - Ventiduesima Giornata

Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino 82-75

Parziali: 26-14; 18-19; 21-24; 17-18

Varese: Vene 12, Avramovic 13, Cain 2, Okoye 26, Larson 9, Ivanaj ne, Delas 3, Tambone 6, Natali ne, Bergamaschi ne, Wells 8, Ferrero 3. All. Caja.

Avellino: Leunen 9, Wells 15, Rich 22, Fucci ne, Filloy 8, Fesenko 4, D'Ercole 3, Lawal, Fitipaldo 9, Scrubb 5, Zerini, Parlato ne. All. Sacripanti

Ultimo quarto - Fitipaldo da 3, Rich da 2: Avellino entra con decisione anche negli ultimi dieci minuti (67-64 al 32'). Fitipaldo realizza ancora da oltre l'arco. E' parità a quota 67 al 33'. Rich, in schiacciata, cala il sorpasso al ferro varesino (67-69 al 34'). Cameron Wells va di parità sul 69-69. Dal -1 con firma Leunen, Varese scappa sul +6 con Okoye e Delas (77-71 al 38'). Il solo Rich realizza dal campo (79-75 Openjobmetis e ultimi secondi). Il 3/4 di Avramovic determina l'allungo lombardo sul +7 (82-75). Finale con il medesimo punteggio.

Terzo quarto - In apertura di ripresa, la Scandone cambia ritmo. Rich va da 3 per il -8, rimbalzato da Vene per la nuova doppia cifra di vantaggio per Varese (46-36 al 22'). Dai 6.75, la Sidigas trova con Dez Wells e Leunen le conclusioni utili per il -5. Dez Wells, in lunetta, realizza il ritorno ad un solo possesso (51-48 al 25'). Larson e Avramovic sembrano respingere la forza di Avellino (55-48 al 26'). Il divario si conferma sul finale di periodo: 65-57 Varese al 30'.

Secondo quarto - Varese trova anche il +15 con Vene e il libero di Delas (29-14). La Scandone si affida anche al tiro da 3 per accennare il rientro (29-17 al 12'). Striscia di realizzazioni da oltre l'arco. Scrubb per Avellino, poi due bombe con firma Tambone e Okoye: nuovo +15 al 15' (35-20). Varese allunga sul +18 con l'ulteriore sigla da 3. Con Ferrero al 17', Varese vola sul 40-22. Leunen e Rich realizzano da 2 (40-26 in uscita dal time-out). La guardia della Scandone segna anche il libero aggiuntivo. Filloy si aggiunge nel parziale biancoverde per il -10. E' di Rich l'ultima realizzazione del primo tempo. Varese chiude avanti di 11 al 20' (44-33).

Primo quarto - La Sidigas Avellino realizza praticamente solo da oltre l'arco per tener botta, fino al 7', al grande avvio della Openjobmetis Varese con Okoye già da doppia cifra personale (17-11). Avramovic, Tambone e Cameron Wells contribuiscono al gran parziale dei lombardi: lupi in ritardo di 12 al primo intervallo (26-14 al 10').

Anteprima

La Sidigas Avellino è in campo al PalA2A di Masnago dove affronterà la Openjobmetis Varese per la ventiduesima giornata di Serie A. Il solo N'Diaye - lungodegente (ancora due settimane di stop dopo la frattura al quinto metatarso rimediata in Nazionale nella pausa delle qualificazioni Mondiali - manca al referto biancoverde.