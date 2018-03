Varese-Avellino 82-75, Sacripanti: "Condannati dal 1° quarto" Il commento del tecnico biancoverde dopo lo stop in Lombardia

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino rimedia la settima sconfitta in Serie A con il ko a Masnago contro la Openjobmetis Varese (risultato di 82-75). "Varese gioca una buona pallacanestro. Sono ben allenati. Hanno un bel sistema che gli consente di muovere tanto la palla. Ci ha condannato la differenza clamorosa di energia tra noi e loro nel primo quarto. - ha spiegato in sala stampa il coach della Scandone, Stefano Sacripanti. Il primo periodo si è chiuso sul 26-14 in favore dei padroni di casa con Avellino poi costretta alla rimonta: "Siamo andati sotto di 12. Loro hanno corso con aggressività, con rimbalzi catturati e hanno spinto forte in transizione. Noi abbiamo camminato. - ha aggiunto Sacripanti - Quando abbiamo iniziato a mettere più energia in campo, siamo arrivati all'intervallo lungo con un distacco accettabile".

Avellino aveva però firmato il sorpasso al 34' sul 69-71 con Rich in schiacciata: "Non siamo stati capaci di chiuderla. Il recupero ha determinato fatica. C'è stata differenza nella grande aggressività, nell'esecuzione sia offensiva che difensiva. Ne ha avuta più Varese rispetto a noi".