Sacripanti: "Bravi nell'equilibrio difensivo e offensivo" Il coach della Sidigas Avellino commenta il pari nell'andata dei quarti di Europe Cup

di Carmine Quaglia

Torna il pareggio nel cammino europeo della Sidigas Avellino. Dopo il 70 pari con cui si era chiuso il match di andata degli ottavi, parità a quota 77 nei primi 40 minuti dei quarti di Europe Cup per la Scandone all'Utena Arena contro la Juventus. Tutto rinviato al match di ritorno, in programma mercoledì prossimo al PalaDelMauro. Per i lupi sarà d'obbligo un successo per accedere alla semifinale della seconda competizione FIBA: "E' stata una partita molto fisica. - ha spiegato il coach dei biancoverdi, Stefano Sacripanti, nel post-gara - Abbiamo pareggiato per la seconda volta in questa competizione. Ci giocheremo tutto ad Avellino. Siamo stati molto bravi a mantenere sempre l'equilibrio sia offensivo che difensivo contro una squadra temibile come la Juventus Utena. Loro sono stati abili nel cercare di allungare sempre servendo molto i lunghi. Abbiamo provato a togliergli il tiro da oltre l'arco con ottimi risultati nei primi 20 minuti. C'è stato un po' un calo nella ripresa, ma tuttavia siamo riusciti a mantenere una gestione abbastanza equilibrata della gara".

Clicca qui per la cronaca testuale di Juventus-Avellino 77-77