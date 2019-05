Serie A: -8 per Torino che retrocede, Pistoia è salva Incredibile: la Scandone affronterà un team che era retrocesso nello scorso weekend e ora salvo

Il Consiglio Federale della FIP ha applicato in toto la richiesta formulata dalla Comtec: -8 in classifica per l'Auxilium Fiat Torino che da quota 16, utile per il tredicesimo posto, passa all'ultima piazza e retrocede in A2 con 8 punti, a -4 dalla Oriora Pistoia, salva in virtù del margine sui piemontesi con un solo match da giocare. Nello scorso weekend, il team toscano, prossimo avversario della Sidigas Avellino (palla a due domenica, alle 20.45, al PalaCarrara), era aritmeticamente retrocesso. Oggi, si ritrova salvo prima di scendere in campo per l'epilogo di stagione regolare.

Cambia nuovamente la prospettiva del match Pistoia-Avellino. Da squadra retrocessa a squadra salva, la Oriora ospiterà la Sidigas, a caccia di due punti per restare in corsa playoff. Una vittoria e l'attesa per i risultati positivi dagli altri campi: coach Massimo Maffezzoli ha presentato così la sfida.

"All’esito delle verifiche ispettive poste in essere dalla Com.Te.C., il Consiglio Federale ha applicato 8 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso, nonché 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2019/2020 alla società Auxilium Torino. - si legge nella nota della Federazione Italiana Pallacanestro - È stato, inoltre, dato mandato al Presidente Federale di valutare le possibilità, rispettando i regolamenti, dell’inserimento dell’Auxilium Torino, nei campionati nazionali nella prossima stagione".

Inoltre, Bogdan Tanjevic non è più il direttore generale tecnico del settore squadre nazionali e del settore attività giovanili. Il ruolo sarà ricoperto da Andrea Capobianco, in coordinamento con Alberto Mattioli. Nel weekend, su tutti i campi, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Arnaldo Taurisano.