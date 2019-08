Festa: "Bene l'Avellino. Ci fa sperare anche per la Scandone" Il commento del sindaco a margine del "Tommariello D'Oro 2019"

Un risultato prezioso per il calcio, l'1-0 sul Bari che vale la prosecuzione del cammino in Coppa Italia di Serie C per l'Avellino, con la speranza di un rilancio anche sul fronte basket dopo settimane di silenzio nell'estate dell'autoretrocessione dalla Serie A alla Serie B. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a margine del "Tommariello D'Oro 2019", la rassegna che premia gli irpini illustri e che, per la prima volta, è stata organizzata nel capoluogo di provincia. "Direi Ferragosto con il botto non solo per i fuochi d'artificio, ma anche per questo primo importante risultato che ha conquistato sul campo l'Avellino Calcio, risultato che fa ben sperare per il futuro e ci fa anche sperare che, al più presto, si parta con la Scandone": queste le parole del primo cittadino, che, il 9 luglio scorso, pagò la pre-iscrizione di 20mila euro per il club in Serie B.

L'ambiente cestistico attende di scoprire le modalità di ripartenza, sempre che si confermi la volontà della proprietà Sidigas, manifestata dal presidente Claudio Mauriello ad inizio agosto e sempre che ci sia il tempo utile per una riorganizzazione societaria. Ad inizio settembre, la Scandone dovrà formalizzare la fideiussione da 40mila euro e, ad oggi, è priva di staff tecnico e roster per la prossima stagione.