Avellino, il tetto del PalaDelMauro preoccupa Altra gara rinviata, il primo intervento non è bastato. Piove in altre zone dell'impianto

Quanto accaduto ad inizio mese, con il rinvio del match Scandone Avellino - Basket Corato, non è rimasto un caso isolato. Non è bastato l'intervento scattato dal giorno 7 per evitare un ulteriore stop nei cammini delle squadre del capoluogo, partecipanti ai campionati di pallacanestro. Ieri pomeriggio, la coppia arbitrale, composta dai salernitani Mauro Sacco e Simone Astone, ha dovuto decretare il rinvio della partita tra il Basket Club Irpinia e il Basket Venafro, valida per la sesta giornata della Serie C Gold Campania. Dal tetto del Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro" cadono ancora gocce di acqua piovana che rendono impraticabile il parquet per gli atleti. La sicurezza dei giocatori è messa a repentaglio e, a questo punto, con la seconda gara rinviata in poco più di due mesi, la copertura del palasport preoccupa e non poco.

I primi lavori, effettuati con la supervisione dell'amministrazione comunale, non hanno sortito gli effetti sperati e il vero rimpianto è l'occasione persa con le Universiadi dello scorso luglio, che hanno visto Avellino ospitare il torneo di basket al PalaDelMauro. Il restyling per la manifestazione internazionale ha migliorato il parquet e l'impianto elettrico e ha garantito nuovi varchi d'accesso, ma non ha minimamente interessato il tetto. Un intervento alla controsoffittatura del PalaDelMauro era previsto nel primo cronoprogramma dei lavori. La guaina, applicata dieci giorni fa, ha limitato le infiltrazioni relative alla parte che ricopre il parquet, ma non le ha eliminate del tutto motivando l'ulteriore sospensione. Inoltre, la problematica non è più solo legata al campo da gioco. Piove anche in altri punti del palazzetto, sugli spalti, in Curva Sud e in Tribuna Montevergine. Un bel problema per la Scandone, che ospiterà la Virtus Cassino domenica e che recupererà mercoledì 27 il match con Corato, e per il Basket Club Irpinia, chiamata a riospitare Venafro nelle prossime settimane. I match casalinghi delle due squadre sono, a questo punto, a rischio. Ad oggi, in caso di forte pioggia, le infiltrazioni negherebbero la regolare disputa degli incontri.