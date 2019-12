Scandone da applausi, ma non basta: Matera passa al DelMauro Biancoverdi avanti di 12 punti al 30', poi il sorpasso dei lucani che firmano il blitz

Non bastano 30 minuti di grande intensità, oltre ogni tipo di difficoltà. Nell'ultimo quarto, la Scandone cede il passo al Matera, che sbanca il PalaDelMauro con il finale di 66-74. Penalizzata dall’addio di Hugo Erkmaa, attaccato senza mezze misure nel post-partita dal coach Gianluca De Gennaro, i biancoverdi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo arrivando all’ultimo periodo con 12 punti di vantaggio sui dirimpettai. Un gap che non è, però, bastato per superare la Bawer, che con cinismo, trascinata da Antrops e Panzini, è riuscita ricucire lo strappo fino a trovare il sorpasso nei minuti finali: ottava vittoria di fila per i lucani.