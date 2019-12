Caso Erkmaa e lodi, De Gennaro a muso duro Il coach: "Il mercato? Ci sono i lodi e non penso che la Sidigas, a Natale, lavorerà per noi"

Scandone - Matera 66-74, il commento post-gara di coach De Gennaro:? "Abbiamo giocato 35 minuti di ottima pallacanestro, quasi perfetti, nonostante avessimo di fronte la terza forza del campionato. Siamo stati bravissimi a reggere per 35 minuti questa squadra, poi, purtroppo, la giovane età dei miei si è fatta sentire, hanno iniziato a giocare troppo da soli, nonostante le mie indicazioni fossero diverse. Quando non c’è un giocatore capace di dettare i ritmi e far girare la palla, questo è il risultato. Abbiamo perso una gara che per noi sarebbe stato un bonus extra.

Rispetto all’assenza di Hugo Erkmaa parlerà la società, io voglio dire soltanto che fino a questa mattina era tra i convocati, alle 16 mi ha chiamato il mio team manager dicendo che non potevo convocarlo. So soltanto questo. Per me è un giocatore che stasera non si è presentato.

In campo, però, si è vista sicuramente un’ottima reazione da parte dei miei ragazzi e sono contento di questo. Per questo sono rammaricato per aver perso contro Matera, perché i ragazzi si sono uniti, hanno fatto un’ottima gara. Purtroppo, nei minuti finali l’inesperienza di qualcuno dei miei ha fatto sì che potessero tornare in partita. C’è rammarico per aver perso, ma questo deve esser un punto di inizio per affrontare Pozzuoli e Valmontone. Poi è tutto nelle mani della società. Mercato? Non arriverà nessuno, è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Bisogna pagare i lodi e non penso che la Sidigas, a Natale, si mette a lavorare per la Scandone. Ci rimboccheremo le maniche e continueremo per la nostra strada. Prendo atto della reazione di oggi e sono contentissimo di questo, ma dovremmo giocare per quaranta minuti sempre a questa intensità."