Scandone, Festa: "La penalizzazione non ci impressiona" Si ripartirà dal -6. Basile, Canonico e Santoli anche nel 2020/2021. C'è il contributo di Abate

Nessuna novità, ma rispetto a 6 giorni fa, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, reinserisce Gerardo Santoli e Gennaro Canonico nella compagine societaria, nella gestione sportiva della Scandone 2020/2021: "Novità? Ancora no, si sta continuando a lavorare rispetto alla vicenda coach e alla vicenda roster. Ci sono le altre questioni relative alla vicenda societaria. Basile con Canonico e anche Santoli continuano a lavorare per allestire il roster per la prossima stagione, al momento parlando di Serie B. - ha spiegato il primo cittadino - Noi siamo abituati da sempre come popolo irpino ad affrontare quasi tipo di difficoltà e siamo abituati a venirne fuori in maniera sempre vincente. Lo scorso anno lo dimostra anche per ciò che concerne il basket. Ricordo che per tre volte ci hanno dato per spacciati, cancellati. Invece alla fine ci siamo anche salvati. Non ci impressionano i punti di penalizzazione, le questioni amministrative. Andiamo avanti. È chiaro che ci sono due partite. C'è quella che sta giocando la Scandone con il management di cui ho parlato prima e che è relativa al campionato di B. C'è l'altra partita, invece, che sta disputando la proprietà e che riguarda il tribunale. Non ci lasciamo distrarre. È chiaro che siamo attenti alle evoluzioni, però non possiamo attendere quello che sarà la decisione del tribunale per far partire la stagione. Siamo fiduciosi, convinti che ne verremo fuori anche bene, vinceremo anche questa sfida. Calcio a 5 di Serie A, basket di Serie B? Al momento si parte da queste due certezze, l'auspicio è che poi chiaramente il basket riesca a raggiungere la categoria del futsal".

Dopo l'ufficialità del futsal al PalaDelMauro, Massimo Abate apre ad un contributo per il basket: "La Scandone è un argomento molto caro. Papà è stato presidente della nostra amata squadra di pallacanestro. - ha spiegato il patron del club di calcio a 5 di Serie A - È il momento della città. Al netto delle debitorie pregresse, si è fatto uno sforzo per gestire l'amministrazione della scorsa stagione sportiva, adesso ci deve essere chi vuole bene veramente alla Scandone per farla vivere. Le chiacchiere stanno a zero. C'è da mettere insieme un nucleo di imprenditori che deve dare un futuro e garantire il 2020/2021. Quello che sarà si deciderà anche in tribunale, ma è arrivato il momento di intervenire per qualche imprenditore che veramente vuole bene alla Scandone. Un contributo o una sponsorizzazione? Non mi nascondo. Abbiamo aiutato il Basket Club Irpinia, la Scandone in passato nella gestione Ercolino. Se c'è bisogno nel nostro piccolo, facendo quadrare i conti, siamo a disposizione. La Scandone è parte della mia storia".