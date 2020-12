Scandone, il falso ultimo posto alla pausa natalizia Tre vittorie, ma il -6 costringe i lupi a inseguire dopo il primo ko in campionato

Tre vittorie in campionato e l'unico stop dopo quattro turni di regular season con la Sebastiani Rieti, l'indiscussa protagonista del girone D1, ma per Avellino è ultimo posto alla pausa natalizia (Formia vince a Cassino e saluta l'ultima casella). I 6 punti conquistati hanno consentito ai lupi di cancellare nel migliore dei modi la penalizzazione (il -6 determinato dai lodi non pagati nei tempi previsti nell'annata 2019/2020). Tre successi, un solo ko, ma la Scandone è costretta all'ultima posizione del raggruppamento dopo la sconfitta rimediata a Valmontone. Il 93-77 conferma il valore di Rieti, designata alla vittoria del girone, ma lascia l'amaro in bocca agli irpini, sin da subito in difficoltà, ma capaci di limitare i danni nell'ultimo quarto di gioco. Avellino ha pagato la serata no al tiro di Dimitri Sousa, limitato dalla difesa della Sebastiani. Luigi Brunetti lavora, invece, di continuità e rappresenta l'elemento d'appoggio per il roster allenato da coach Gianluca De Gennaro. Alcuni giorni di pausa, poi sarà rientro al PalaDelMauro con la Partenope Sant'Antimo nel mirino per la sfida del 6 gennaio.

Serie B - Girone D1

Quarta Giornata

BPC Virtus Cassino - Meta Formia 68-72

Virtus Pozzuoli - Luiss Roma 73-65

Real Sebastiani Rieti - Scandone Avellino 93-77

Geko PSA Sant'Antimo - Virtus Arechi Salerno 60-90

Classifica

Real Sebastiani Rieti* 6 (3 vittorie)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittoria, 2 sconfitte)

Luiss Roma 4 (2 vittorie, 2 sconfitta)

Virtus Arechi Salerno 2 (2 vittoria, 2 sconfitte)

Meta Formia* 2 (1 vittoria, 2 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 2 (1 vittoria, 3 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 2 (1 vittoria, 3 sconfitte)

Scandone Avellino** 0 (3 vittorie, 1 sconfitta)

* Formia-Rieti = gara da recuperare

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948