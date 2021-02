Avellino-Rieti 77-87, De Gennaro: "Contento della prestazione" Il coach biancoverde: "Abbiamo dimostrato che possiamo crescere e possiamo giocarcela con tutti"

La Scandone Avellino rimedia il quinto ko di fila contro la capolista Sebastiani Rieti ed ecco il commento di coach Gianluca De Gennaro: "Nonostante la sconfitta, sono contento della prestazione dei miei ragazzi. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Abbiamo dimostrato che possiamo crescere e possiamo giocarcela con tutti. Abbiamo giocato a viso aperto con la capolista. Sappiamo tutti il valore di Rieti. Contro questa fisicità non era facilissimo riuscire a tenere l'uno contro uno. L'abbiamo fatto bene nella prima parte, poi anche con la zona, provata in settimana e sulla quale lavorare in futuro. Stasera l'ho vista bene. C'è qualcosa da correggere, ma ci sta. Mi è piaciuta la prova di tutti. Non mi soffermo sui singoli perché tutti hanno dato molto stasera e hanno cercato di dare una mano. C'è ancora qualcosina da migliorare, ma lo sappiamo e dobbiamo lavorare. Se questi sono i presupposti, credo che possiamo ancora dire tanto in questo campionato. Ci crediamo, vogliamo arrivare fino alla fine con una buona posizione in classifica e dobbiamo soltanto lavorare a testa bassa, senza pensare ai nostri avversari, ma pensando soltanto a noi".