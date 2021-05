VIDEO | Scandone, la carica dei tifosi al termine di Gara 3 Il tifo organizzato biancoverde si è ritrovato all'esterno del PalaDelMauro

Nella giornata di ieri, l'annuncio: "Domani qualunque sarà il risultato non decreterà la fine del nostro campionato. Ore 19:30 appuntamento fuori al palazzetto": Questo il messaggio del Direttivo degli Original Fans e il tifo organizzato biancoverde ha seguito la fase finale di Gara 3 del playout tra la Scandone Avellino e la Viola Reggio Calabria, giocata a porte chiuse nel rispetto delle norme anti covid. La squadra di coach Rodolfo Robustelli ha allungato la serie regalandosi Gara 4 con l'obiettivo di costruire la salvezza nel primo playout ed evitare il secondo e ultimo spareggio per la conferma in Serie B. All'esterno della Curva Sud, calore e incitamento da parte degli OF per la vittoria ottenuta nel pomeriggio e verso il quarto appuntamento della serie. Avellino, rilanciata nella gestione Robustelli, spera di allungare ulteriormente la serie (al meglio delle cinque sfide) con la Viola per giocarsi la "bella" al PalaCalafiore. Intanto, ecco l'emozione per il successo nel pomeriggio da parte dei tifosi irpini.