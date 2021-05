Bolignano: "Scandone brava a reagire, ora testa a Gara 4" Il coach della Viola dopo il ko in Gara 3: "Abbiamo pagato il break del secondo quarto"

"È stata la Gara 3 che mi aspettavo con la loro reazione". Così Domenico Bolignano, coach della Viola Reggio Calabria, ha commentato il ko della sua squadra al PalaDelMauro (la serie ora è sul 2-1): "La Scandone con percentuali migliori giocando in casa. Mi aspettavo che avessero la prova d'orgoglio e hanno giocato una bella pallacanestro. - ha spiegato il tecnico dei neroarancio - Non siamo stati belli da vedere, ma rientra nella tensione. Non siamo stati determinati. Appena abbiamo abbassato il ritmo del gioco, abbiamo subito troppo. È risultato decisivo il secondo quarto. Non abbiamo acceso il match in difesa. Pensare di poter vincere ad Avellino subendo più di 80 punti non è semplice. Tra situazioni e le due gare giocate in breve tempo, ed è normale una difficoltà fisica, abbiamo pagato il break del secondo quarto. Abbiamo sbagliato troppi tiri liberi, nei momenti clou. Nessun dramma, ora cerchiamo di recuperare le energie. Abbiamo un nuovo match-ball per chiudere la serie qui e proveremo a recuperare nelle prossime ore. Avellino sarà ancora più determinata, complimenti a loro per la reazione".