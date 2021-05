Robustelli: "Vittoria di cuore con la firma del capitano" Avellino strappa il 2-2 con Riccio, la soddisfazione del coach biancoverde

"Siamo contenti di questa vittoria, di aver impattato la serie con una vittoria arrivata in questo modo, con tanta fatica". Così Rodolfo Robustelli ha commentato il successo biancoverde, che vale il 2-2 nella serie del primo turno playout con la Viola Reggio Calabria: "Eravamo riusciti a mettere in campo una buona pallacanestro per larghi tratti della gara, soprattutto nella parte iniziale, cercando di restare sempre avanti. - ha spiegato il coach della Scandone - Non siamo riusciti a imporci nel terzo quarto. Reggio Calabria ci ha raggiunto e superato bloccandoci in attacco. Abbiamo realizzato davvero pochi punti nella terza frazione. Nell'ultimo quarto, ci siamo sciolti con il nervosismo che l'ha fatta da padrone. Quando giochi queste partite, contro giocatori del tipo che ha Reggio, le devi giocare fino alla fine. L'avremmo meritata nei 40 minuti, ma siamo stati comunque bravi nell'overtime, nonostante sia Gara 4 e con le rotazioni corte. Questa è una vittoria di cuore, del capitano (Riccio, ndr): con responsabilità di tiro ed equilibrio precario ha segnato il canestro più importante. Ora ci giocheremo tutto a Reggio per provare a salvarci già al primo turno playout".