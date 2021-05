Scandone, obiettivo salvezza: Pozzuoli nell'ultimo playout Da domenica via alla seconda serie che vale la conferma in Serie B: sarà derby campano

La Scandone Avellino affronterà la Virtus Pozzuoli nel secondo e ultimo playout per evitare la retrocessione in Serie C. La vincente della nuova serie al meglio delle cinque gare otterrà la conferma in Serie B. La squadra irpina e quella puteolana sono reduci dal ko in Gara 5 nel primo playout. Avellino ha perso a Reggio Calabria: finale di 79-52. Pozzuoli ha perso in casa contro l'EPC Action Now Monopoli: risultato di 68-69 con i pugliesi salvi di rimonta (serie dal 2-0 al 2-3). Il secondo e ultimo playout inizierà domenica con Gara 1. Il fattore campo sarà per la Virtus Pozzuoli, che ha chiuso la regular season al tredicesimo posto.

Secondo Turno - Playout: Gara 1 domenica 30/5 a Pozzuoli, Gara 2 martedì 1/6 a Pozzuoli, Gara 3 venerdì 4/6 ad Avellino, ev. Gara 4 domenica 6/6 ad Avellino, ev. Gara 5 mercoledì 9/6 a Pozzuoli.

Serie B - Playout

Primo Turno - Gara 5

Virtus Pozzuoli - EPC Action Now Monopoli 68-69

ParzialI: 21-18, 12-15, 21-17, 14-19

Pozzuoli: Cecchetti 16 (7/12, 0/0), Gaye 12 (3/6, 1/4), Savoldelli 12 (4/6, 1/2), Mavric 10 (2/3, 0/1), Caresta 6 (0/1, 2/3), Balic 5 (1/5, 1/4), Forte 3 (0/1, 1/5), Gueye 3 (0/1, 1/6), Bordi 1 (0/0, 0/0), Mehmedoviq, Birra, Spinelli.

Monopoli: Laquintana 25 (7/11, 1/7), Annese 10 (5/8, 0/2), Paparella 9 (0/3, 3/7), Botteghi 8 (4/10, 0/0), Torresi 8 (2/2, 0/1), Benedusi 7 (2/5, 1/1), Laquintana 2 (1/2, 0/2), Stepanovic (0/1, 0/0), Rollo (0/2, 0/3), Formica, Yusuf.