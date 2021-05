Robustelli: "Male in avvio, meglio nella ripresa" Il coach della Scandone: "Non è facile vincere qui, ma dobbiamo strappare un successo"

"Purtroppo paghiamo un approccio pessimo alla partita. I primi due quarti sono stati davvero negativi. Pozzuoli ha dimostrato subito di voler portare a casa la vittoria dando un'impronta alla partita". Questo è il commento di Rodolfo Robustelli al termine di Gara 1 dell'ultimo playout, persa dalla sua Scandone Avellino contro la Virtus Pozzuoli: "Siamo stati bravi a reagire nel terzo quarto. Abbiamo trovato nuove energie. Possesso dopo possesso, siamo riusciti a ricucire lo strappo e siamo arrivati fino al -1. Il libero sbagliato poteva consentirci di impattare in quel momento la partita. Chiaramente, quando sei costretto a recuperare tutti questi punti, lo paghi in questa fase della stagione. Nell'ultimo quarto abbiamo ceduto definitivamente. La seconda metà di gara ci dà fiducia per la serie. È difficile vincere qui al PalaErrico, ma abbiamo bisogno di strapparne una. Ci proveremo fino alla fine, a partire da martedì".