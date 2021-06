Scandone, Robustelli: "Dare il massimo per trascinarli a Gara 5" Pozzuoli-Avellino 2-0. Rischio baratro per i lupi, match-point salvezza per la Virtus

"Purtroppo non siamo riusciti nell'obiettivo di portare a casa Gara 2. L'abbiamo fatto in maniera molto negativa offrendo una prestazione non degna della maglia che indossiamo". È molto chiaro nel post-gara il coach della Scandone Avellino, Rodolfo Robustelli. Il tecnico biancoverde non usa mezzi termini e chiede l'ultima reazione a un gruppo che rischia la retrocessione in Serie C. In Gara 3, Pozzuoli può chiedere la serie. Giocherà al PalaDelMauro con il match-point salvezza dopo aver confermato il fattore campo nelle prime due gare. "Sono molto rammaricato per questa sconfitta, per questa prestazione, al di là del risultato perché non abbiamo quasi mai dimostrato di essere in partita se non con una reazione nel finale di gara. Ci mancano tante certezze, tanti punti di riferimento che abbiamo avuto durante la stagione. Sapevamo che sarebbe stato un finale molto duro nei playout. Abbiamo lottato tanto per accederci. Siamo stati bravi con Reggio Calabria ad allungarci la vita e a costruire Gara 5. Non stiamo facendo lo stesso lavoro o almeno non l'abbiamo fatto fino ad ora con Pozzuoli. Adesso arrivano le gare casalinghe. Sappiamo che possiamo e dobbiamo fare di più. Mi auguro che riusciremo a impattare la serie in casa perché abbiamo bisogno di una reazione, dell'apporto di tutti e di dimostrare di essere per questa categoria ancora giocatori validi".