"Solidarietà ad Alfredo Nazzaro: bene fa a querelare offese" Pizzella, medico già intervenuto sull'argomento: "Le differenze arricchiscono, offese no"

Il dottor Pizzella era intervenuto nei giorni scorsi su Ottopagine per commentare l'annuncio di Alfredo Nazzaro di voler imbarcarsi sulla Ong Open Arms (leggi qui "Pizzella: Nazzaro va in Africa? Risolve poco" e qui "Il medico Sannita: vado su una ong a curare i migranti), ed oggi torna sull'argomento per dare solidarietà a Nazzaro dopo gli insulti ricevuti (qui l'articolo "Medico sannita sulla ong: tra odio e insulti partono le querele")





"Piena solidarietà ad Alfredo Nazzaro - scrive Pizzella - in quanto persona degna, collega preparato ed in ultimo anche bis-cugino, augurandogli di poter realizzare quello in cui crede anche avendo personalmente altre convinzioni.

Le differenze di opinione arricchiscono il dialogo e la crescita culturale di ognuno e la pluralità è un bene assoluto della civiltà umana purché vengano espresse nell'ambito della correttezza e dell'educazione.

Anche i "social" rientrano nella diffusione del pensiero individuale ma come tutti i mezzi che l'uomo ha avuto a disposizione nella sua storia, dal fuoco all'energia atomica, sortiscono effetti diametralmente opposti in base a chi ed in quale modo li utilizza.

Purtroppo ultimamente si è avuto un processo nefasto di spersonalizzazione nell'uso dei mezzi di comunicazione per cui molti utilizzatori, del cui livello mi astengo dall'esprimermi, non si fanno scrupoli nel profferire offese ed illazioni, anche gravi, nei confronti di chiunque, fossero anche il Presidente della Repubblica o il Papa, restando peraltro impuniti in nome della presunta libertà della rete.

Ciò detto, Alfredo farà bene a querelare e spero che ci sia una legge ed un giudice che dia un segnale preciso con una condanna che faccia da precedente ed insegni la civiltà e l'educazione a coloro che ne hanno bisogno".