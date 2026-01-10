Monsignor Accrocca Vescovo di Assisi. Nardone: riferimento autorevole "Ha rafforzato una maggiore consapevolezza sulle sfide e sulle opportunità delle aree interne"

“Un saluto caloroso a Mons. Felice Accrocca, che in questi anni ha rappresentato un riferimento autorevole non solo per la comunità ecclesiale, ma anche per il mondo laico. Un vero e proprio faro, capace di stimolare riflessioni profonde e concrete sul futuro dei territori. È anche grazie al Suo impegno se si è rafforzata una maggiore consapevolezza sulle sfide e sulle opportunità delle aree interne, tema centrale per lo sviluppo equilibrato del Paese".

Così Francesco Nardone, Responsabile Rapporti Istituzionali di Futuridea che rivolge poi "i migliori auguri per il nuovo cammino pastorale nella Terra di San Francesco, con l’auspicio che il Suo magistero continui a essere fonte di dialogo, visione e speranza”.